'Oudst bekende slachtoffer van tsunami ontdekt op Papoea-Nieuw-Guinea'

De schedel werd in 1929 gevonden in de buurt van het stadje Aitape, in het noorden van Papoea-Nieuw-Guinea, in Oceanië, melden de onderzoekers in een nieuwe studie in het tijdschrift PLOS ONE.

Recentere analyse wees uit dat de schedel van deze moderne mens (Homo sapiens) ongeveer zesduizend jaar oud is. In 2014 trok een onderzoeksteam terug naar de vindplaats, in de hoop achter de doodsoorzaak van de persoon aan wie de schedel toebehoorde te komen.

Het team ontdekte veel overeenkomsten tussen het aanwezige sediment op de plek waar de schedel werd gevonden, en het sediment dat vaak achterblijft aan een kustlijn na een tsunami.

"Uit die geologische overeenkomsten blijkt dat mensen in dit gebied al duizenden jaren te maken hebben met tsunami's", aldus hoofdauteur van de studie James Goff. "Het lijkt erop dat deze persoon óf door een tsunami is gedood, óf dat de schedel door de vloedgolf werd blootgelegd en opnieuw werd 'begraven'."

Die eerste aanname lijkt waarschijnlijker.