Sporen van reusachtige vleesetende dinosaurus ontdekt in Lesotho

De pootafdrukken van het dier zijn 57 centimeter lang en vijftig centimeter breed. Nooit eerder werden er in Afrika zulke grote sporen van een dinosaurus ontdekt. De afdrukken zijn waarschijnlijk afkomstig van een vleeseter met een lengte van negen meter die tweehonderd miljoen jaar geleden leefde.

Dat meldt een internationaal team van onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS One.

Rivier

De sporen zijn gevonden in oud gesteente in Lesotho, een kleine staat in zuidelijk Afrika. Het gesteente bevat scheuren die erop wijzen dat er vroeger een rivier doorheen stroomde. Waarschijnlijk heeft de vleesetende dinsosaurus uit deze rivier gedronken en toen sporen achtergelaten in de rivierbedding.

De vorm en grootte van de voetafdrukken wijzen erop dat het dier kan worden ingedeeld bij de megatheropoda, een groep van reusachtige vleesetende dinosaurussen met kleine voorpootjes, waartoe ook de Tyrannosaurus rex behoorde.

Volgens hoofdonderzoeker Fabien Knoll verandert de ontdekking het beeld van de dinosaurussen die in zuidelijk Afrika hebben geleefd. "Dit is het eerste bewijs voor de aanwezigheid van een extreem grote vleeseter in een landschap dat verder werd gedomineerd door planteneters, omnivoren en kleine carnivore dinosaurussen", verklaart hij op nieuwssite Phys.org. "Dit dier stond echt bovenaan de voedselketen."

Botresten

Tot nu toe zijn er nog geen botresten van de nieuwe dinosoort gevonden. De wetenschappers zijn in eerste instantie vooral op zoek naar meer pootafdrukken. "Later zullen we hopelijk ook fossielen vinden van lichaamsdelen", verklaart onderzoekster Lara Sciscio in de Sunday Times.