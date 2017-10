Verbouwen van planten begon al in laatste ijstijd

Daarmee werd de basis gelegd voor gedomesticeerde plantensoorten die we nu kennen, zoals rijst, gerst en tarwe. Dat melden Britse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Transactions of the Royal Society B.

Zaden

De wetenschappers van de Warwick School of Life Sciences kwamen tot hun bevindingen door duizenden jaren oude fossiele plantresten uit Syrië te analyseren. Ze analyseerden vooral de genen die invloed hadden op de manier waarop planten hun zaden verspreiden.

Als plantensoorten op grote schaal worden gekweekt door mensen, groeien de planten meestal relatief dicht tegen elkaar aan in een klein gebied. Daardoor blijven op de lange termijn met name planten over die hun zaden niet ver laten uitwaaieren.

Landbouw

De wetenschappers brachten eerst in kaart welke fossiele plantresten uit Syrië al genen hadden die ervoor zorgden dat hun zaden niet ver werden verspreid. Ze ontdekten deze genetische variant in onder meer rijst, gerst en tarwe. Vervolgens berekenden ze met een computermodel dat deze genen ongeveer dertigduizend jaar geleden al dominant werden in het Weichselien, een gelogisch tijdvak dat bekend staat als de laatste ijstijd.

"Deze studie verandert het debat over de oorsprong van landbouw", verklaart hoofdonderzoeker Robin Allaby op nieuwssite Phys.org. "We laten zien dat een lang natuurlijk proces heeft geleid tot de domesticatie van planten."