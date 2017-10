Bijvoeren koolmezen lijkt te duiden op snellere evolutie vogels

Wetenschap Veel vallende sterren te zien in het weekend 104 x gedeeld Komend weekend zijn veel vallende sterren te zien. Het gaat om de meteorenzwerm Orioniden. Op het hoogtepunt, in de nacht van zaterdag op zondag rond 6.00 uur 's ochtends, zijn dat er maximaal 37 per uur, ofwel één per anderhalve minuut.