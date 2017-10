'Mensen soms nog bij bewustzijn na medische doodverklaring'

In sommige gevallen zijn patiënten in staat om hun eigen doodverklaring te horen. Soms zijn doodverklaarde mensen zelfs nog in staat om hun omgeving waar te nemen. Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Resuscitation.

De wetenschappers van New York University kwamen tot hun bevindingen door 140 mensen te interviewen, die ooit een bijna-doodervaring beleefden bij een succesvolle reanimatiepoging. De ondervraagden werden bij deze reanimatie in eerste instantie vaak ook dood verklaard door artsen.

Hersteld

De patiënten waren inmiddels hersteld en vulden vragenlijsten in over de mate van bewustzijn die ze ervoeren tijdens hun bijna-doodervaring.

Uit het onderzoek blijkt dat 46 procent van de ondervraagden naar eigen zeggen nog bij bewustzijn was op het moment van de doodverklaring. Een derde van de patiënten had tijdens de reanimatie het gevoel dat de tijd opeens sneller of juist langzamer ging. Drie mensen hadden heldere herinneringen aan dialogen die ze hadden gehoord en aan beelden van de artsen die om hen heen stonden.

Bloedcirculatie

Het onderzoek suggereert dat een medische doodsverklaring niet altijd betekent dat een patiënt al buiten bewustzijn is. "Technisch gezien wordt de dood vastgesteld als het hart stopt met kloppen", verklaart hoofdonderzoeker Sam Parnia in de Britse krant The Independent. "Als dat gebeurt, stopt de bloedcirculatie, wat betekent dat de hersenen stoppen met functioneren."

Eerder dit jaar wees een Canadese studie al uit dat het menselijk brein nog minutenlang actief kan blijven nadat ze technisch dood zijn verklaard.