Volgezogen mug ontsnapt vaak dankzij speciale techniek

Dit blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek van wetenschappers aan Wageningen University & Research en de University of California, dat is verschenen in het Journal of Experimental Biology.

Het onderzoek staat in het teken van een groter project waarin opgedane kennis wordt gebruikt voor de bestrijding van ziektes die verspreid worden door muggen, zoals malaria. Kennis over hoe deze ongezien weg weet te komen, is volgens de onderzoekers nuttig.

Hogesnelheidscamera's

Het opstijg-gedrag van muggen werd met hogesnelheidscamera's onderzocht. Terwijl de meeste insecten met een stevige druk van de poten 'gewoon opstijgen', waren de onderzoekers verbaasd toen ze de speciale techniek van de mug ontdekten. Deze stelt het volgezogen insect in staat onontdekt weg te komen bij een mens.

Vergelijkbaar onderzoek bij fruitvliegjes toonde aan dat deze vier keer zoveel kracht inzetten bij het opstijgen, waardoor ze sneller opgemerkt worden.

De onderzoekers bekeken specifiek malariadragende muggen die meer aangetrokken worden tot menselijk bloed. Daarom is het volgens de onderzoekers niet zeker of muggen die meer van dierlijk bloed houden hetzelfde gedrag vertonen.