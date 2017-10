Dolfijnen vertonen 'mensachtig' gedrag door grote hersenen

Hoe groter het brein van een dolfijnsoort, hoe meer hun gedrag op dat van mensen lijkt. Dolfijnen met relatief grote hersenen zijn bijvoorbeeld in staat om simpele werktuigen te gebruiken bij de jacht, en om elkaar namen te geven.

Dat meldt een internationaal team van onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Ecology and Evolution.

Primaten

De wetenschappers verzamelden informatie over de leefwijze en de gemiddelde hersengrootte van negentig dolfijnsoorten. Ze onderzochten ook welk gedrag zowel bij dolfijnen als bij mensen en andere primaten voorkomt.

Uit het onderzoek blijkt dat 'menselijk' gedrag vaker voorkomt bij dolfijnsoorten die een relatief groot brein hebben. Dat suggereert dat dolfijnen en mensen op een vergelijkbare manier zijn geëvolueerd. Waarschijnlijk hebben beide soorten een groot brein en een hogere intelligentie ontwikkeld doordat ze in grote groepen leven.

"Onze breinen zijn qua structuur totaal verschillend, maar ze hebben geleid tot dezelfde patronen in gedrag", verklaart onderzoeker Luke Rendell in de Britse krant The Guardian.

Structuur

"Er schuilt natuurlijk een gevaar in het vergelijken van dieren met mensen", verklaart hoofdonderzoeker Michael Muthukrishna. "Maar we kunnen met zekerheid zeggen dat er een verband is tussen hersengrootte en cultuur bij zowel primaten als walvisachtigen." Zo is het volgens hem geen toeval dat dolfijnen net als primaten vaak in groepen jagen, op elkaars jongen passen, spelgedrag vertonen en vocaal met elkaar communiceren.

Wel zit er volgens Muthukrishna een grens aan de 'menselijkheid' van het gedrag van dolfijnen door de omgeving waarin ze leven. "Wij leven boven water en hebben bijvoorbeeld geleerd om vuur te maken. Dat zul je dolfijnen nooit zien doen, hoe slim ze ook zijn."