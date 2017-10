Vrouwelijk orgasme verhoogt hersenactiviteit en onderdrukt pijn

Wanneer vrouwen klaarkomen, worden in hun hersenen de zogenoemde nuclei raphe actief. Deze zenuwcelkernen in de hersenstam maken de pijnstillende stof serotonine aan.

Ook vertonen bijna alle hersengebieden een bovengemiddelde activiteit tijdens een vrouwelijk orgasme, melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Sexual Medicine.

Tot nu toe werd bijvoorbeeld aangenomen dat de hersenen van vrouwen tijdens een orgasme nauwelijks actief waren. De nieuwe scans tonen het tegendeel aan. "We vonden geen enkel bewijs voor de de-activatie van hersengebieden tijdens het orgasme", aldus Wise.

Daarnaast verklaart de aanmaak van serotonine tijdens een orgasme mogelijk waarom veel vrouwen vlak voor en tijdens een hoogtepunt minder pijn voelen.

'Basale inzichten'

Het onderzoek heeft volgens de wetenschappers tot interessante nieuwe bevindingen geleid. "We weten eigenlijk nog maar weinig over het vrouwelijk orgasme, we komen nu pas tot heel basale inzichten", verklaart hoofdonderzoekster Nan Wise op nieuwssite New Scientist.

De wetenschappers van Rutgers University in New Jersey kwamen tot hun bevindingen door tien vrouwen te laten masturberen terwijl hun hersenactiviteit in beeld werd gebracht middels een fMRI-scanner. Alle vrouwen probeerden twee keer een hoogtepunt te bereiken.

Daarna werden de proefpersonen bevredigd door hun partner.