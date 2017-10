ESA-satelliet met Nederlands meetinstrument succesvol gelanceerd

De lancering van de satelliet van de Europese ruimtevaartorganisatie is succesvol verlopen. Ongeveer anderhalf uur na de lancering kwam het eerste signaal van ongeveer achthonderd kilometer hoogte binnen bij het ESA-commandocentrum in Noordwijk.

De Tropomi, zoals het instrument van Nederlandse makelij heet, kan vanuit de ruimte zien waar gassen vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Met die informatie wordt de vervuiling werelwijd vanaf nu dagelijks in beeld gebracht, minstens zeven jaar lang.

Wetenschappers over de hele wereld krijgen gratis toegang tot de gegevens. Het instrument kan helpen complexe vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld over hoe gassen in de dampkring precies op elkaar reageren.

De Nederlandse overheid heeft de ontwikkeling van de uitvinding de afgelopen zeven jaar met bijna honderd miljoen euro ondersteund. "De Tropomi laat zien hoe we in Nederland met innovatie en doorzettingsvermogen grenzen verleggen en oplossingen bieden voor mondiale uitdagingen. Met deze Nederlandse innovatie versterken we onze positie in de Europese ruimtevaartsector", aldus minister Henk van Kamp van Economische Zaken.