Nederlandse teams blijven leiden na vierde dag World Solar Challenge

In de Cruiser-klasse voor gezinsauto's gaat het Solar Team Eindhoven nog steeds aan de leiding. De Stella Vie, gebouwd door studenten van de TU Eindhoven werd op de vierde dag in Australië op snelheid weliswaar ingehaald door studenten uit het Duitse Bochum, maar in deze klasse worden de teams niet beoordeeld op snelheid, maar op efficiëntie.

Het team uit Eindhoven heeft het grootse deel van de afstand afgelegd met vijf personen aan boord, en is wat dat betreft efficiënter dan het Duitse team, dat met minder personen rijdt.

Delft

In de raceklasse staat de RED Shift uit Twente nog steeds op de derde plaats. De verschillen zijn echter klein, de nummers twee, drie, vier en vijf rijden dicht bij elkaar. Ver voor hen rijdt de Nuna9 uit Delft, ruim op kop.

Aan de World Solar Challenge doen ongeveer vijftig auto's uit circa 25 landen mee, die allemaal op zonnepanelen rijden. De voertuigen hebben nog enkele honderden kilometers te gaan naar de finish in Adelaide. Daar komen ze waarschijnlijk vrijdag aan. De totale afstand van de World Solar Challenge, die begon in Darwin in het noorden van Australië, is ongeveer drieduizend kilometer.