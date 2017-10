Eerste mensen verlieten Afrika mogelijk door afgekoeld klimaat

Het klimaat in Afrika maakte 75.000 tot 55.000 jaar geleden waarschijnlijk een periode van afkoeling door. Deze klimaatverandering viel samen met de eerste grote migratiegolf van moderne mensen uit Afrika.

Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Geology.

Zeebodem

De wetenschappers van de Universiteit van Arizona reconstrueerden bij hun onderzoek het Afrikaanse klimaat in de afgelopen 200.000 jaar aan de hand van boringen in de zeebodem bij de oostkust van Afrika. Om de temperatuur te bepalen in verschillende millenia, analyseerden de onderzoekers de hoeveelheid alkenon in de diepere lagen van de zeebodem. Alkenon wordt geproduceerd door algen en verandert van samenstelling als de temperatuur daalt of stijgt.

De neerslagcijfers voor de afgelopen 200.000 jaar berekenden de wetenschappers door de overblijfselen van in zee geblazen bladeren in de verschillende grondlagen te analyseren.

Onenigheid

Uit het onderzoek blijkt dat het Afrikaanse klimaat droger en kouder werd in de periode dat de eerste mensen het continent verlieten. "Het lijkt erop dat de kou en droogte tegelijkertijd optrad met de migratie", verklaart hoofdonderzoekster Jessica Tierney op de nieuwssite van Newsweek.

De uitkomsten van de studie zijn echter betwistbaar. Onder wetenschappers bestaat er onenigheid over wanneer de eerste mensen Afrika verlieten. Sommige studies suggereren dat de eerste migratie al 130.000 jaar geleden plaatsvond, ver voor de afkoeling van het Afrikaanse klimaat.