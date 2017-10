SpaceX brengt tien satellieten tegelijk de ruimte in

Dat meldt het bedrijf van oprichter Elon Musk op Twitter.

Met een Falcon 9-raket zijn tien satellieten van Iridium in de ruimte geplaatst. Dat gebeurde precies 57 minuten na de lancering, toen de satellieten werden losgelaten. De stuwraket van de Falcon 9 keerde ongeveer zevenenhalve minuut na de lancering vanaf vliegbasis Vandenberg Air Force Base in Californië weer terug op aarde, en landde op een schip van het bedrijf in de Grote Oceaan.

Het was de derde van acht geplande lanceringen van Iridium-satellieten die tot medio 2018 door SpaceX zullen worden uitgevoerd. Het plan is om daarbij in totaal 75 satellieten in een baan om de aarde te brengen.

Hergebruik

SpaceX bouwt herbruikbare raketten, omdat het daarmee goedkoper is om vaak materieel de ruimte in te sturen. Het ruimtevaartbedrijf hoopt het eerste gedeelte van zijn Falcon 9-raketten volgend jaar binnen een dag na lancering weer te kunnen gebruiken. Het ruimtevaartbedrijf heeft al enkele gebruikte raketten opnieuw laten opstijgen en landen, maar daartussen zat steeds een langere pauze.

SpaceX wil binnen een aantal jaar zijn eerste missie naar Mars lanceren, en op termijn ook mensen naar Mars sturen. Volgend jaar gaat het bedrijf twee toeristen om de maan laten vliegen.