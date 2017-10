Psychedelische drugs hebben mogelijk positief effect op menselijk brein

Een bestanddeel van de plantaardige drug ayahuasca stimuleert waarschijnlijk de vorming van nieuwe verbindingen tussen hersencellen. Ook zou de stof ontstekingen en de afbraak van hersencellen in het brein tegengaan.

Dat melden Braziliaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Scientific Reports.

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door een stof uit ayahuasca met de naam 5-MeO-DMT toe te dienen aan zogenoemde 'mini-hersenen'. Dit zijn kweekjes van hersencellen waarmee het menselijk brein wordt nagebootst in een laboratorium.

Uit het onderzoek blijkt dat 5-MeO-DMT meer dan duizend eiwitten tot expressie brengt in de nagebootste hersenen. Veel van de eiwitten stimuleren de vorming van nieuwe verbindingen tussen hersencellen. Dat proces wordt ook wel synapsisvorming genoemd. Het gebeurt normaal gesproken vooral bij het het leren van nieuwe informatie en vaardigheden.

Verder lijken processen die ontstekingen in hersencellen veroorzaken te worden onderdrukt door de geactiveerde eiwitten.

Kritisch

Hoofdonderzoeker Stevens Rehen is opgetogen over de resultaten van het onderzoek. "Voor het eerst kunnen we aan psychedelisch drugsgebruik gerelateerde veranderingen in menselijk hersenweefsel op moleculair niveau beschrijven", verklaart hij op nieuwssite EurekAlert.

Andere wetenschappers waarschuwen dat het nog onduidelijk is hoe betrouwbaar de uitkomsten van de studie zijn. De effecten van psychedelische drugs zijn waarschijnlijk maar beperkt meetbaar met 'mini-hersenen' in een laboratorium.

"Je kunt deze kweekjes niet zomaar gebruiken als model voor een volwassen menselijk brein", zegt onafhankelijk hersenonderzoeker Michael Stachowiak in Newsweek. "De studie is interessant, maar er is veel meer onderzoek nodig."