Weekend van de Wetenschap trekt 150.000 bezoekers

Bedrijven, instellingen en musea hadden hun deuren geopend om het publiek kennis te laten maken met wetenschap en technologie. Het doel was om het publiek te laten ervaren hoe interessant wetenschap en technologie zijn. Er waren tal van presentaties en lezingen.

Astronaut André Kuipers vertelde bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA ESTEC in Noordwijk over zijn ruimtereizen. Neuropsycholoog Erik Scherder legde in het Amsterdamse DeLaMar Theater uit waarom muziek zo belangrijk is voor de ontwikkeling van de hersenen en waarom het belangrijk is om op jonge leeftijd in contact te komen met muziek.

Bij Heinz konden bezoekers zien hoe ketchup en mayonaise worden gemaakt en bij de chemiefabriek BASF konden ze proefjes doen. Ook konde bezoekers terecht in verschillende chocoladefabrieken.