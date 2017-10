Delfts team aan kop na eerste dag zonnerace in Australië

Het Solar Team Twente staat op de vierde plaats. Als tweede en derde eindigden Tokai University (Japan) en Western Sydney uit het gastland.

Vijftig auto's uit circa 25 landen doen mee. Ze rijden allemaal op zonnepanelen. Nederland domineert de race al jaren en ook dit keer ligt goud voor het grijpen.

Nederland is met drie teams vertegenwoordigd: de TU Delft met Nuna9 en Universiteit Twente met RED Shift in de race-klasse, de TU Eindhoven met Stella Vie in een groep voor 'gezinsauto's'.

Verzengende hitte

De verzengde hitte speelt alle teams parten. "Het is buiten 39 graden, maar onder de kap is de temperatuur tien tot vijftien graden hoger", zegt coureur Lisanne de Rooij van het Delftse team. "En we kunnen niet meer dan twee liter water meenemen in de cockpit."

Ook kangoeroes vormen een gevaar: een coureur van het Twentse team kreeg zondag de schrik van zijn leven toen zo'n buideldier plotseling voor zijn zonnewagen de weg overstak. Hij moest uitwijken maar het liep goed af.

De race van zo'n 3000 kilometer van Darwin, in het noorden van Australië, naar Adelaide in het zuiden duurt tot donderdag of vrijdag.