Leefgebied van reuzenpanda in China bedreigd door koeien en paarden

Zeker een derde van het leefgebied van panda’s in het Wanglang natuurreservaat in de Chinese provincie Sichuan is aangevreten door koeien en paarden.

Daardoor is veel bamboe beschadigd geraakt, terwijl deze plantensoort de belangrijkste voedingsbron is voor de panda’s die in het gebied leven. Dat melden Chinese onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Biological Conservation.

GPS

De wetenschappers gebruikten bij hun onderzoek twintig jaar aan gegevens over de verspreiding van bamboe en dieren in het Wanlang natuurreservaat, dat bekend staat als één van de belangrijkste leefgebieden voor panda's.

Zowel het vee als de panda's in het park worden gevolgd met behulp van GPS-trackers. Uit het onderzoek blijkt dat koeien en paarden veel reuzenpanda’s hebben verdreven uit gebieden waar bamboe groeit. De bamboe wordt op deze plekken aangevreten door het vee, zodat er onvoldoende voedsel overblijft voor de panda’s.

Regelgeving

De veestapel in het natuurreservaat is in de afgelopen jaren bijna vertienvoudigd, mede door de toenemende vraag naar vlees in China.

De wetenschappers pleiten voor strengere regelgeving om de hoeveelheid vee in het natuurreservaat te beperken. "De toenemende hoeveelheid vrij rondlopend vee heeft een enorme impact op bamboe, terwijl deze planten voor 99 procent het dieet vormen van reuzenpanda’s", verklaart hoofdonderzoeker Binbin Li op nieuwssite EurekAlert.

"Erger nog is dat de overvloed aan grazende dieren heeft ervoor gezorgd dat bamboeplanten minder snel herstellen nadat ze zijn beschadigd."