Nobelprijs voor de Scheikunde naar ontwikkelaars cryo-microscopie

De prijzen werden bekendgemaakt door de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen.

De onderzoekers zijn erin geslaagd biomoleculen op een eenvoudiger en betere manier zichtbaar te maken. Met cryo-elektronenmicroscopie kunnen biomoleculen in een bepaalde oplossing worden bevroren, waarna de structuur ervan tot in detail kan worden vastgelegd. De moleculen behouden daarbij hun natuurlijke vorm.

Een van de winnaars, Richard Henderson, ontdekte al in 1990 dat biomoleculen op deze manier op atoomniveau kunnen worden bekeken, en in 3D kunnen worden afgebeeld..Sinds die tijd zijn voortdurend nieuwe stappen gemaakt op dit gebied. De methode heeft de biochemie in een nieuw tijdperk gebracht, vinden de toekenners van de Nobelprijs.

Nanomachines

Het trio volgt de Nederlandse hoogleraar Ben Feringa op, die de Nobelprijs vorig jaar ontving. Hij deelde de prijs met Jean-Pierre Sauvage en Sir J. Fraser Stoddart voor hun onderzoek naar moleculaire nanomachines. Feringa was de vierde Nederlander die de Nobelprijs voor de Scheikunde won. De bekende Marie Curie, pionier op het gebied van de radioactiviteit, was in 1911 de eerste vrouw die de Nobelprijs voor Scheikunde ontving.

De Nobelprijs voor de Scheikunde wordt sinds 1901 uitgereikt. De winnaars van dit jaar ontvangen de prijs op 10 december in Stockholm. Het prijzengeld bedraagt ruim negenhonderdduizend euro.

De Nobelprijs Geneeskunde ging maandag naar drie Amerikanen voor hun onderzoek naar slaapritme, en drie andere Amerikanen krijgen de Nobelprijs voor de Natuurkunde voor hun onderzoek naar zwaartekrachtgolven. De Nobelprijzen voor Vrede, Literatuur en Economie worden deze en volgende week nog bekendgemaakt.