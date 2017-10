Kraai leert object als gereedschap gebruiken door ermee te spelen

Als de vogels eerst even met een blokje spelen, komen ze later vaak op het idee dit object te gebruiken om voedsel te bemachtigen, melden Britse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Royal Society Open Science.

De wetenschappers lieten kea's (papegaaiachtigen) en wipsnavelkraaien eerst spelen met onder meer een blokje en een touwtje. Later werden de dieren geconfronteerd met opstellingen, waarin ze deze objecten konden gebruiken om voedsel onder een doorzichtig platform te bemachtigen.

De vogels gebruikten het blokje bijvoorbeeld om het platform omver te gooien, zodat het voedsel binnen hun bereik kwam (zie filmpje).

Soms mochten de dieren van tevoren niet spelen met de objecten die bij de puzzel werden aangeboden. In die situatie slaagden ze er veel minder vaak in om de voorwerpen succesvol als gereedschap te gebruiken.

Onbewust

"We hebben ontdekt dat beide soorten vogels beter zijn in het selecteren van het juiste gereedschap om een puzzel op te lossen als ze de objecten eerst spelenderwijs hebben ontdekt", verklaart hoofdonderzoekster Katie Slocombe op nieuwssite EurekAlert. "Dit wijst erop dat de dieren tijdens het spelen iets leren over de eigenschappen van de objecten."

Volgens haar lijkt het leergedrag van de vogels veel op dat van baby's. De dieren leren onbewust. "De vogels lijken niet gericht naar informatie te zoeken over de objecten, ze leren min of meer toevallig wat ze ermee kunnen doen."