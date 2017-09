Laatste foto van ruimtesonde Rosetta na jaar vrijgegeven

De afbeelding is gemaakt op minder dan twintig meter boven de oppervlakte van komeet 67P. De foto is vaag, omdat de satelliet er niet in is geslaagd het hele beeld naar de aarde te sturen. Hij werd bij toeval teruggevonden op de servers van de vluchtleiding in Duitsland. Die dacht dat de laatste foto eerder was gemaakt.

Rosetta werd in 2004 gelanceerd en zette na tien jaar vliegen in augustus 2014 een onbemande verkenner, de Philae, op het oppervlak van komeet 67P/Tsjoerjoemov-Gerasimenko. Dat was nog niet eerder gedaan. De komeet vloog toen op ruim een half miljard kilometer afstand van de aarde.

De operatie verliep niet vlekkeloos: Philae kwam terecht in een spelonk waar zonlicht de lander moeilijk kon bereiken. Hierdoor raakte de batterij al snel na de landing uitgeput. Na ruim twee dagen viel het contact weg. Sindsdien is er maar eventjes weer contact geweest.

Bouwstenen

De batterij kon zich later wel weer opladen, waarna de lander allerlei metingen naar de Rosetta zond. Die stuurde ze door naar aarde. Zo vonden wetenschappers cruciale bouwstenen die het leven op aarde mogelijk maken. Ook ontdekte Rosetta zuurstofmoleculen in een gaswolk die uit de komeet kwam.

De gegevens kunnen wetenschappers meer vertellen over het ontstaan van ons zonnestelsel, en daarmee mogelijk over het ontstaan van leven op aarde.

Bij het begin van de Rosetta-missie was al duidelijk dat de kometenjager niet eeuwig gegevens kon blijven doorsturen, en op 30 september 2016 liet ESA de sonde gecontroleerd neerstorten op komeet 67P.

Meer foto's van de missie van Rosetta zijn hier te vinden.