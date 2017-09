Gesteentes van 'gezonken continent' Zeelandia boven water gehaald

Bij de boring werden gesteentes boven water gehaald van het continent dat ooit afbrak van Australië en ongeveer 23 miljoen jaar geleden in zee zonk.

Door de gesteentes te bestuderen hopen de wetenschappers meer inzicht te krijgen in het klimaat op Zeelandia. Dat meldt de Britse krant The Guardian.

De wetenschappers verrichtten de boringen tijdens een expeditie van twee maanden in het zuiden van de Grote Oceaan. Ze boorden naar een diepte van 860 meter onder de zeebodem. In de uitgeboorde gesteentes is te zien dat de aardplaat van Zeelandia nog verder boven de rest van de zeebodem uitsteekt dan eerder werd aangenomen.

Ook bevatten de gesteentes fossielen van organismen die waarschijnlijk ooit op en rond het continent leefden.

Planten

"De ontdekking van microscopische schelpen van organismen uit een warme, ondiepe zee en de sporen van landplanten laten zien dat de geografie en het klimaat van Zeelandia in het verleden heel anders was dan nu", verklaart hoofdonderzoeker Gerald Dickens op nieuwssite EurekAlert. Meer onderzoek moet uitwijzen hoe warm het precies was op het verloren continent.

Zeelandia had een oppervlak van ongeveer vijf miljoen vierkante kilometer en was qua grootte vergelijkbaar met India. De aardkorst van het gebied is een stuk dikker dan de oceanische korst van de Grote Oceaan.

Aangezien Zeelandia ook een stuk hoger ligt dan de rest van de zeebodem, wordt de landmassa door geologen al een tijdje beschouwd als het achtste continent op aarde, ook al ligt het onderwater.