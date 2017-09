Reuzenwombats in Australië migreerden honderden kilometers per jaar

De zogenoemde diprotodons, buideldieren ter grootte van een neushoorn, maakten waarschijnlijk elke winter precies dezelfde tocht naar voedselrijke gebieden, melden Australische onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the Royal Society B.

De wetenschappers bestudeerden bij hun onderzoek enkele fossielen van reuzenwombats. Ze boorden gelijkmatig gaatjes in de tanden van de dieren en voerden een chemische analyse uit.

Uit de zuurstof- en koolstofatomen in de tanden konden de wetenschappers aflezen dat de dieren elk jaar op twee verschillende plekken leefden die ongeveer 200 kilometer uit elkaar lagen.

Voedsel

De geanalyseerde atomen zijn vermoedelijk afkomstig uit het voedsel dat de reuzenwombats aten.

"We waren in staat om dit onderzoek uit te voeren door een zeer nauwkeurige analyse van deze minuscule deeltjes”, verklaart hoofonderzoeker Gilbert Price van de Universiteit van Queensland op nieuwssite Phys.org. "Het komt neer op het oude gezegde: 'je bent wat je eet.' Dat geldt vooral voor planteneters zoals buideldieren. De chemische samenstelling van de grond waarin planten groeiden is af te lezen in hun tanden."

Price vergelijkt de jaarlijke migratie van de diprotodons met de jaarlijkse trek van gnoes op de Serengeti in Kenia en Tanzania. Deze dieren leggen elk jaar ongeveer 800 kilometer af.