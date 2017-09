'Geheugen voor details wordt beter in puberteit'

Dat komt waarschijnlijk omdat de hippocampus – het hersengebied dat het geheugen aanstuurt – pas in de puberteit is uitgegroeid. Dat melden Duitse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift PNAS.

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door MRI-scans te maken van de hippocampus bij zeventig kinderen tussen de zes en veertien jaar. De deelnemers moesten ook een geheugentestje doen.

Ze keken naar foto's van verschillende objecten, zoals een telefoon of een boek. Een paar minuten later kregen ze dezelfde foto's nog een keer te zien, maar nu waren er kleine details veranderd, zoals knopjes, cijfers, of letters.

De pubers zagen de verschillen tussen de twee foto's vaker dan de jongere kinderen. Ook bleek uit de MRI-scans dat hun hippocampus verder was ontwikkeld. Tot nu toe werd aangenomen dat dit hersengebied al op 6-jarige leeftijd was uitgegroeid.

Leervermogen

Met nieuw onderzoek hopen de wetenschappers uit te zoeken in hoeverre de relatief trage ontwikkeling van de hippocampus het leervermogen van kinderen beïnvloedt.

"Het inzicht dat de hippocampus pas volwassen wordt in de puberteit, verandert onze kijk op de ontwikkeling van het geheugen en leervermogen", verklaart onderzoeker Attila Keresztes op de nieuwssite van het Max Planck Instituut. "De grote vraag is welk effect de ontwikkeling van de hippocampus heeft op de interactie met andere hersengebieden."