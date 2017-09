'Lichaamsbeweging bij huishoudelijke taken verlaagt risico op sterfte'

In totaal hoeven mensen slechts dertig minuten per dag te bewegen om hun kans op een vroegtijdige dood met 28 procent te verlagen.

Het is echter niet nodig om intensief te sporten. Huishoudelijk activiteiten of korte wandelingen beschermen net zo goed tegen sterfte, melden Canadese onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet.

De meeste personen die meededen aan een grootschalig onderzoek kwamen aan hun dagelijkse lichaamsbeweging door te wandelen, bijvoorbeeld naar hun werk. Maar andere deelnemers bewogen vooral binnenshuis, bijvoorbeeld tijdens het stofzuigen of het dweilen van de vloer. Al deze vormen van fysieke activiteit verlaagden het risico op sterfte.

Voor het onderzoek bekeken de wetenschappers de fysieke activiteit van 130.000 proefpersonen uit zeventien landen. Ook werden hart- en vaatziektes en sterfgevallen geregistreerd tijdens de studie. De meeste mensen deden zeven jaar mee aan het onderzoek.

Uit de resultaten blijkt dat deelnemers die gemiddeld 150 minuten per week aan een vorm van fysieke activiteit deden niet alleen hun sterftekans, maar ook hun kans op hart- en vaatziektes sterk verminderden.

Sportschool

"Het is natuurlijk geweldig als je regelmatig naar de sportschool gaat", verklaart hoofdonderzoeker Scott Lear op nieuwssite New Scientist. "Maar niet iedereen heeft daar tijd voor. Als je naar je werk kunt lopen, of tijdens de lunch een wandeling kunt maken, helpt dat ook al", aldus Lear.

Volgens de onderzoekers kan één op de twaalf sterfgevallen worden voorkomen door 30 minuten lichaamsbeweging per dag.