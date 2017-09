Wetenschappers veranderen kleuren op vleugels van vlinders

De onderzoekers sleutelden aan twee genen in het DNA van de vlinders, die verantwoordelijk zijn voor het kleurenpatroon en het pigment op de vleugels van de dieren.

Ze slaagden erin om de patronen op vlindervleugels te laten vervagen en felle kleuren te veranderen in grijstinten. Dat meldt het wetenschappelijk tijdschrift PNAS.

Eitjes

De wetenschappers schakelden eerst een gen met de naam WntA uit in zeven vlindersoorten. Dat deden ze door een stofje te injecteren in eitjes waaruit later vlinders werden geboren. Door de ingreep ontwikkelden de insecten een opvallend vaag patroon op hun vleugels. De scheidingen tussen verschillende kleuren werden onduidelijk. Bij de monarchvlinders verdwenen bijvoorbeeld de zwarte randen aan de uiteinden van de vleugels.

Onderzoeker Arnaud Martin vergelijkt het gen WntA met een kleurplaat. "Dit gen zorgt voor een achtergrond, die later wordt ingekleurd", verklaart hij op Nature News. "Vergelijk het met een tekening of een verfschilderij dat je moet inkleuren op basis van nummers."

Pigment

Het tweede gen dat de wetenschappers uitschakelden bij de vlinders heet optix. Dit gen blijkt voor de inkleuring van de patronen op vlindervleugels te zorgen.

Veel vlinders waarbij het gen werd uitgezet, ontwikkelden door een gebrek aan pigment geen felle kleuren op hun vleugels maar grijstinten. Sommige kregen zelfs volledig zwarte vleugels.

Met vervolgstudies hopen de wetenschappers de werking van de genen nog veel preciezer in kaart te brengen.

Dromen

Uiteindelijk denkt hoofdonderzoeker Robert Reed van Cornell University het uiterlijk van vlindervleugels stap voor stap te kunnen ontwerpen en inkleuren. Volgens hem is het in theorie mogelijk om een vlinder van de ene soort uit te rusten met het kleurenpatroon van een andere soort.

"Een belangrijke vraag in de biologie is: hoe herschrijf je de informatie in een netwerk van genen", verklaart hij in de New York Times. "Van dit soort experimenten konden we jaren geleden alleen nog maar dromen."