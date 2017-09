Meteorietinslag zorgde 38 miljoen jaar geleden voor recordtemperatuur op aarde

De meteoriet die een inslagkrater achterliet in een gebied waar nu het Canadese meer Mistastin Lake ligt, zorgde ervoor dat de temperatuur in de bodem opliep tot tenminste 2370 graden.

Tot nu toe dachten wetenschappers dat de aardbodem onmogelijk zo heet konden worden door een natuurlijke oorzaak. Dat meldt een internationaal team van onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Earth and Planetary Science Letters.

Zirkoon

De inslagkrater in het meer in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador heeft een doorsnede van ongeveer 28 kilometer. Dat wijst erop dat de meteoriet die 38 miljoen jaar geleden insloeg zeer groot was. Bij een intensief bodemonderzoek vonden de wetenschappers sporen van het mineraal zirkoon dat was veranderd in zirkonia, een soort diamant dat normaal gesproken alleen in een laboratorium kan worden vervaardigd.

Zirkoon kan alleen worden omgevormd tot zirkonia bij een temperatuur van 2370 graden of hoger. Bij de inslag van de meteoriet moet deze temperatuur dus minimaal zijn bereikt, zo meldt nieuwssite Phys.org.

Uniek

De vondst van zirkoon en zirkonia in een inslagkrater van een meteoriet is uniek. Bij de meeste meteorietinslagen verdampt namelijk al het materiaal dat in aanraking komt met de ruimtesteen. Daardoor is onderzoek naar de hitte die in het verleden is vrijgekomen bij meteorietinslagen erg lastig.