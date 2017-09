Ruimtesonde Cassini verbrand in atmosfeer van Saturnus

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA meldt om 13.55 uur (Nederlandse tijd) dat het contact met Cassini is verbroken.

Cassini werd op 15 oktober 1997 gelanceerd vanaf de aarde, met als doel meer te weten te komen over Saturnus en zijn 62 bekende manen. Hij bereikte de planeet in juli 2004, en stuurt sindsdien gegevens door naar de aarde.

De afgelopen dertien jaar ontdekte Cassini onder meer ondergrondse oceanen op de maan Enceladus en zeeën van vloeibaar methaan op de maan Titan. Ook wees de doorgestuurde informatie uit dat Saturnus seizoenen kent. De afgelopen maanden vloog hij zelfs veelvuldig tussen de ringen en het oppervlak van de planeet, waartussen slechts zo'n tweeduizend kilometer afstand zit.

Saturnus

Omdat de brandstof aan boord (plutonium) langzaam opraakt, is de missie niet tijdloos. Daarom is Cassini de afgelopen maanden geleidelijk richting Saturnus gestuurd, met als doel hem daar 'neer te laten storten'. Vrijdag werd de aantrekkingskracht van de planeet te groot, en verdween de sonde met een snelheid van zo'n 113.000 kilometer per uur in de atmosfeer van Saturnus, waar hij uit elkaar werd gescheurd. Het laatste signaal van Cassini had, met de snelheid van het licht, 83 minuten nodig om de aarde te bereiken.

Gasplaneet

In de laatste minuten van zijn bestaan verrichte Cassini nog allerlei metingen en donderdag stuurde het voertuig nog foto's van de gasplaneet naar de aarde. Dat is belangrijk, omdat de planeet nooit eerder van zo dichtbij is bestudeerd. De ruimtesonde heeft sinds 2004 450.000 beelden en 635 gigabyte aan data naar aarde gestuurd.

De crash van vrijdag moest voorkomen dat de sonde ooit stuurloos zou inslaan op een van de manen van Saturnus. Daar zijn misschien sporen van leven te vinden. De vluchtleiding wil die niet radioactief vervuilen.

Huygens

De officiële naam van de sonde is Cassini-Huygens. Het voertuig is daarmee vernoemd naar de Nederlandse astronoom Christiaan Huygens, die in de zeventiende eeuw ontdekte dat Saturnus ringen had.