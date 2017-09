Maanoppervlak bevat bijna overal kleine hoeveelheden water

Vlakbij de polen is de maan het meest vochtig. In die gebieden bevat de bodem maximaal 750 waterdeeltjes per miljoen deeltjes. Maar ook in andere gebieden zijn kleine beetjes water te vinden, in tegenstelling tot wat eerder werd aangenomen.

Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Science Advances. De wetenschappers brachten het water in de bovenste laag van de maanbodem in kaart met behulp van de Indiase satelliet Chandrayaan-1, die in 2008 in een baan rond de maan werd gebracht. De verdeling van het water op het maanoppervlak is bijzonder gelijkmatig, zo blijkt uit de studie.

Wel verschilt de vochtigheid van de maan 's ochtends en 's avonds. In de avond zijn in de maanbodem gemiddeld 200 waterdeeltjes per miljoen deeltjes meer te vinden dan 's ochtends. Het is nog onduidelijk waardoor dit verschil in vochtigheid wordt veroorzaakt.

Drinkwater

Veel water is er niet te vinden op de maan. Zelfs de vochtigste delen van het maanoppervlak zijn droger dan het zand van de droogste woestijnen op aarde. Toch is het kleine beetje vocht in de bodem volgens de onderzoekers mogelijk voldoende voor de bemanningen van toekomstige ruimtemissies.

"Nu we kaarten hebben die inzichtelijk maken waar water te vinden is, en in welke hoeveelheid, kunnen we erover nadenken hoe we dit water uit de maanbodem kunnen halen", verklaart onderzoeker Ralph Milliken op de nieuwssite van Brown University. "Mogelijk kunnen we het gebruiken als drinkwater voor astronauten of om brandstof mee te produceren."