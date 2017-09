Ruimtesonde New Horizons ontwaakt uit winterslaap

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA bevestigde dinsdag dat de sonde succesvol ‘wakker’ is geworden, en dat alle systemen naar behoren functioneren.

New Horizons werd in 2006 gelanceerd en vloog in juli 2015 langs Pluto. Hij maakte veel foto's en verrichtte allerlei metingen. Zo ontdekte hij dat er waarschijnlijk een oceaan onder het oppervlak van de dwergplaneet zit.

Kuipergordel

In april werd het ruimtevaartuig opnieuw in winterslaap gebracht, waaruit het nu dus weer is ontwaakt. De sonde gaat de komende tijd onder meer onderzoek doen naar de straling, het gas en stof in de Kuipergordel, een gebied vol komeetachtige objecten voorbij de baan van de planeet Neptunus.

Het volgende ijkmoment wordt de flyby langs MU69, een object in de Kuipergordel, dat New Horizons op 1 januari 2019 zal passeren. Dat stuk ruimtepuin heeft een doorsnee van dertig kilometer, en wordt het verste object dat ooit van dichtbij is bestudeerd.

NASA besloot overigens pas vorig jaar om New Horizons naar MU69 te sturen. Het object was ten tijden van de lancering in 2006 nog niet eens ontdekt.

5,8 miljard kilometer

New Horizons bevindt zich op dit moment op ongeveer 5,8 miljard kilometer afstand van de aarde. Als de vluchtleiding een opdracht verstuurt, komt die meer dan vijf uur later pas aan, ook al gaat dat met de snelheid van het licht. Elk signaal terug is ook weer vijf uur onderweg.

De ruimtesonde wordt op 22 december opnieuw in een winterslaap gebracht, die tot 4 juni 2018 zal duren. Na de passage langs MU69 vliegt hij - ijs en weder dienende - door richting de rand van ons zonnestelsel, waar hij rond 2047 moet arriveren.