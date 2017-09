'Mannelijke fruitvliegjes kunnen lange tijd zonder slaap na seks'

De insecten hoeven de verloren slaap de volgende dag niet in te halen. Dat melden Britse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift eLife.

De wetenschapers van het Imperial College in Londen sloten bij hun onderzoek mannelijke fruitvliegjes op in een smal glazen buisje. Vervolgens kregen de dieren gezelschap van een tweede mannetje of een maagdelijk vrouwtje. Daardoor kregen de fruitvliegjes niet de kans om te slapen. Ze werden in totaal 24 uur wakker gehouden door hun 'medebewoner' van het buisje.

De mannelijke fruitvliegjes die waren opgezadeld met een ander mannetje, kregen last van het slaapgebrek. Ze sliepen de volgende dag extra lang.

Opwinding

De mannetjes die met een vrouwtje in een buisje hadden gezeten, waren de volgende dag niet moe. Zij haalden hun verloren slaap dan ook niet in. Waarschijnlijk werd hun behoefte aan slaap nog steeds onderdrukt door seksuele opwinding die ze hadden beleefd.

Op het moment dat de mannetjes gezelschap kregen van het vrouwtje in hun buisje, begonnen ze namelijk onmiddellijk met haar te paren. Gemiddeld besprongen ze de vrouwtjesvlieg na dertig minuten al. Daarna bleven ze nog uren proberen om haar opnieuw tot seks te verleiden.

Feromonen

Uit het onderzoek blijkt dat de seksuele geurstoffen (feromonen) van de vrouwtjes ervoor zorgden dat het brein van de parende mannetjes niet in de slaapstand ging, ook de volgende dag niet. De sterke invloed van deze stoffen op slaap is verrassend. Tot nu toe namen wetenschappers aan dat dieren verloren slaap altijd moesten inhalen.

"Het inhalen van slaap werd noodzakelijk geacht voor alle dieren", verklaart hoofdonderzoeker Esteban Beckwith op nieuwssite Phys.org. "Maar de vraag is nu of dat wel zo is. Misschien kan de behoefte om slaap in te halen worden verdrongen door sociale- of omgevingsfactoren."