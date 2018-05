'Voorkeur voor gezichten ontstaat door persoonlijke ervaringen'

Als tweelingen gezichten moeten beoordelen, vinden ze vaak niet dezelfde mensen aantrekkelijk.

Dat suggereert dat de voorkeur voor een bepaald type uiterlijk ontstaat door zeer persoonlijke ervaringen.

Amerikaanse onderzoekers komen tot die conclusie in het wetenschappelijk tijdschrift Current Biology.

Cijfers

Ze lieten bij hun onderzoek ruim 750 tweelingen en 600 andere proefpersonen kijken naar een groot aantal verschillende gezichten op een computerscherm. De proefpersonen moesten elk gezicht beoordelen met een cijfer.

Bepaalde gelaatstrekken werden door vrijwel iedereen aantrekkelijk gevonden, zoals grote ogen en een symmetrisch gezicht. Maar uit het onderzoek blijkt dat twee willekeurige mensen het gemiddeld maar in 50 procent van de gevallen eens zijn over de aantrekkingskracht van een gezicht, zelfs als ze tweeling zijn.

Relatie

Volgens hoofdonderzoekster Laura Germine van de Universiteit van Harvard toont de studie dan ook aan dat de smaak van mensen qua uiterlijk niet wordt bepaald door genen of de omgeving waarin ze opgroeien.

In plaats daarvan geven waarschijnlijk heel subtiele, persoonlijke belevenissen de doorslag. "Denk aan je eerste romantische relatie", verklaart Germine in de Britse krant The Guardian. "Het type gezicht van die persoon zal in de jaren daarna waarschijnlijk heel aantrekkelijk blijven voor je."

Ook de gezichten die we zien in onze vriendengroepen, onze favoriete tijdschriften of televisieprogramma's hebben volgens de onderzoekster waarschijnlijk invloed op de voorkeur die we ontwikkelen voor een bepaald type uiterlijk.