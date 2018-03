'Usain Bolt zou kunnen vliegen op Saturnusmaan Titan'

Als mensen op Titan met een snelheid van elf meter per seconde rennen, kunnen ze zichzelf met behulp van een basejump-outfit de lucht in lanceren en vliegen.

Voor topsprinters zoals Usain Bolt zou dat geen enkel probleem moeten zijn.

Dat melden de studenten van de Universiteit van Leicester in hun paper dat wordt gepubliceerd in het Journal of Physics Special Topics.

Atmosfeer

De jonge onderzoekers kwamen tot hun bevindingen door te berekenen hoe veel snelheid een mens nodig heeft om op te stijgen en te vliegen in de stikstofrijke atmosfeer van Titan.

Door de overvloed aan stikstof is de druk die de atmosfeer uitoefent op het oppervlak van Titan vijftig procent groter dan de atmosferische druk op aarde.

Wanneer mensen met een snelheid van elf meter per seconde rennen, zouden ze met behulp van deze atmosferische druk kunnen opstijgen – als ze tenminste gehuld zijn in een wingsuit, een pak dat basejumpers op aarde dragen.

Mensen die langzamer rennen, zouden ook kunnen vliegen, maar hebben dan wel een speciale wingsuit nodig met grotere vleugels.

Claims

"Ik las op internet veel claims dat het voor mensen mogelijk is om te vliegen op Titan", verklaart hoofonderzoekster Hannah Lerman op de nieuwssite van de Universiteit van Leicester. "Het leek me interessant om te berekenen of het mogelijk zou zijn met een wingsuit, een pak dat op aarde daadwerkelijk wordt gebruikt", aldus Lerman.

"Ik vind het een spannend idee dat iemand als Usain Bolt zonder de hulp van motoren zou kunnen vliegen op Titan."