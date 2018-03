'Opwarming aarde is schuld van de mens'

Dat staat in een nieuw rapport van het Intergouvernementele Forum Klimaatverandering, waar vrijdag een samenvatting van is gepresenteerd in Stockholm.

Het IPCC heeft zich nog nooit in zulke sterke bewoordingen uitgesproken over de oorzaken van klimaatverandering. In het vorige rapport achtten de wetenschappers het nog "zeer waarschijnlijk" dat mensen verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering.

Wetenschappers begrijpen klimaatsystemen nu echter beter dan een paar jaar geleden en hebben betere modellen om de gevolgen van stijgende temperaturen te voorspellen

Het IPCC voorspelt meer hittegolven, droogte, overstromingen en de voortgaande stijging van het zeespiegelniveau, tenzij snel maatregelen worden genomen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.

Nederland

Volgens meldingen van het KNMI staat het vast dat de temperatuur in Nederland harder is gestegen dan het wereldwijde gemiddelde. Dat blijft zo volgens voorspellingen. Verwacht wordt dat ook de neerslag toeneemt.

De stijging van de zeespiegel ligt wat de Nederlandse kust betreft rond het wereldwijd gemiddelde. Het instituut komt in het voorjaar met nieuwe klimaatscenario's die zijn gebaseerd op de laatste stellingen van het IPCC.

Samenwerken

Bijna tweehonderd landen hebben toegezegd met de Verenigde Naties te zullen samenwerken om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Zo moeten fossiele brandstoffen gaan plaatsmaken voor duurzame energie.

Het panel vergaderde de hele week over het rapport, dat later vrijdag in detail bekend wordt