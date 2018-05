Aantal geïmporteerde diersoorten preciezer te bepalen

Onderzoekers van de universiteiten van Bristol uit het Verenigd Koninkrijk en Oldenburg uit Duitsland publiceerden hun onderzoek zaterdag in het tijdschrift Ecology Letters.

Door een kleine drie miljoen vaarten tussen zeehavens uit 2007 en 2008 in kaart te brengen, konden de onderzoekers de waarschijnlijkheid vaststellen dat een schadelijke, invasieve soort de reis overleeft en in het nieuwe gebied een populatie kan beginnen.

Dieren en planten kunnen meeliften in het ballastwater van vrachtschepen of zich vastzetten aan de scheepsromp. Als een schip dan aankomt in een nieuwe haven en vracht inneemt of lost, moet het schip balastwater in- of uitlaten om voor de stabiliteit te zorgen.

Verdrijven

Het kan gebeuren dat een in het balastwater meegekomen soort aanslaat in het nieuwe gebied en in sommige gevallen zorgen voor het uitsterven of verdringen van inheemse plant- of diersoorten. Zo kan het hele ecosystemen veranderen en het zelfs een impact hebben op de economie.

Uit het onderzoek blijkt verder dat door slechts bij 25 procent van de schepen de ballasttanks te ontdoen van het meegekomen leven, de totale invasiewaarschijnlijkheid verminderd met 56 procent. Dit vermindering is onevenredig groot omdat het effect van de behandeling van ballastwater vermenigvuldigd in opeenvolgende tussenstops.

Het verwijderen van soorten uit het ballastwater kan gedaan worden met filters, bestrijdingsmiddelen of radioactieve straling.

Voorspellen

Desalniettemin blijft het lastig om precies te voorspellen hoe invasieve soorten zich gedragen. Dit komt onder andere doordat er vaak niet bekend is waar en wanneer schepen zich van ballastwater ontdoen. Ook zullen er in de toekomst andere zeeroutes bijkomen door het door opwarming bevaarbaar worden van de Arctische wateren.

Nederland en andere landen aan de koudere Noordzee hebben niet zo veel last van soorten uit warme gebieden, zoals Hong Kong, maar weer wel van soorten van de noordoostkust van de Verenigde Staten.