Twijfels over Iraanse lancering aap in ruimte

Maandag meldde de Iraanse staatstelevisie dat het met succes een aap de ruimte in had gelanceerd en dat het dier veilig zou zijn teruggekeerd.

Op foto's was de aap voor en na de ruimtereis te zien. Na een grondige analyse van de foto's lijkt het er echter op dat het niet twee keer om hetzelfde dier gaat.

The Telegraph laat zien dat de aap na de ruimtereis opeens een veel lichtere vacht heeft en een grote moedervlek boven zijn oog heeft.

"Het lijkt op een hele andere aap, de neus, en andere kenmerken, alles is anders", verklaart Yariv Bash, directeur van Space Israël, aan de krant. "Dat betekent mogelijk dat de oorspronkelijke aap aan een hartaanval is overleden tijdens de lancering, of dat de lancering geen succes was."

Archieffoto

Het hoofd van het Iraanse onderzoeksinstituut voor ruimtevaart ontkent dat het om een ander aapje gaat. De geruchten berusten volgens Mohammad Ebrahimi op een misverstand. De Iraanse pers zou volgens hem per abuis een archieffoto van een reserveaapje hebben gepubliceerd.

Irans eerste ruimtevaarder heet Pishgam (Perzisch voor 'pionier'), liet Ebrahimi weten. Het aapje verbleef twintig minuten in de ruimte. Iran zegt ernaar te streven binnenkort een mens de ruimte in te sturen.

Vrees

Westerse landen vrezen dat Iran de raketten waarmee het satellieten lanceert in wil zetten als atoomwapens, Iran stelt echter dat de raketten puur voor vreedzame doeleinden zijn ontwikkeld.

Het inzetten van dieren voor de ruimtevaart is allerminst nieuw. Eind jaren '40 werden al apen gebruikt in het Amerikaanse ruimtevaartprogramma. Het bekendste dier dat de ruimte inging was de Russische hond Laika in 1957. De viervoeter overleefde het avontuur niet.