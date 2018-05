Wolf rukt op naar Berlijn

Dit voorspelt de wildedierendeskundige van de Duitse hoofdstad, Derk Ehlert, zaterdag in de krant tageszeitung.

De wolf was in de 19e eeuw in Duitsland uitgeroeid, maar 'immigreerde' rond de eeuwwisseling opnieuw vanuit Polen. Inmiddels wordt de populatie geschat op zo'n 90 dieren. Veel Duitsers zijn bang voor wolven. Maar volgens Ehlert is er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat ooit in het wild levende wolven die geen last hebben van hondsdolheid, mensen hebben aangevallen. Wolven zijn eerder timide beesten.

Berlijn heeft een speciale telefoonlijn geopend voor de melding van wilde dieren in de bebouwde kom. Daar komen dagelijks 40 à 50 telefoontjes binnen. Er zijn ook al wolven gemeld, maar dat bleken steeds honden te zijn. Ook klagen burgers over wilde zwijnen die hun tuin omwoelen. Onlangs werd een vos gemeld die stond te wachten bij een bushalte en zou proberen de bus te nemen.