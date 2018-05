Eerste exemplaar gevonden van walvissoort

De in Nieuw-Zeeland gestrande dieren zijn de eerste exemplaren die ooit van deze soort gevonden zijn.

Dat schrijven biologen dinsdag in Current Biology.

De twee walvissen, een moeder en haar kalf, werden eerst aangezien voor spitssnuitdolfijnen van Gray, een relatief algemene soort. Pas na DNA-onderzoek kon bevestigd worden dat het een andere soort uit hetzelfde geslacht Mesoplodon betrof.

Er is geen Nederlandse naam voor het dier.

Schedeldelen

De onderzoekers zijn verbaasd te zien dat de soort nog in leven is; het enige dat tot nu toe van de walvissen bekend was, waren drie schedeldelen die in de afgelopen 140 jaar beschreven zijn

Het is erg bijzonder dat een dier van ruim vijf meter zo lang onder de radar van de wetenschap heeft kunnen blijven, maar de onderzoekers denken dat de dieren vooral in dieper water rond de archipel leven en daardoor zelden of nooit aanspoelen.