'Bevallingsangst compliceert bevalling'

Dat schrijven Noorse wetenschappers deze week in BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology.

De Noren ondervroegen 2200 zwangere vrouwen naar hun angst voor de bevalling. 7,5 procent van hen keek flink op tegen de gebeurtenis.

Uit een analyse van de daadwerkelijke bevalling bleek vervolgens dat moeders uit die groep gemiddeld langer hadden gedaan over de bevalling dan vrouwen zonder angst: 8 uur om 6 uur en 3 kwartier.

De bevallingsduur was gemeten als het moment dat er 3 tot 4 centimeter ontsluiting was en er 3 weeën per 10 minuten optraden. Bovendien bleek ook dat bij de angstige vrouwen vaker vaginale hulpmiddelen gebruikt moesten worden.

Tenslotte was ook het aantal noodkeizersnedes hoger in de angstige groep (11 versus 7 procent).

Volgens de auteurs geven de resultaten andermaal het belang van een goede voorbereiding van de bevalling weer.

Het wegnemen van bevallingsangst kan een belangrijk instrument zijn om een bevalling te vergemakkelijken.