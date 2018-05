'Oermens in ons is schuld van overgewicht'

Mensen kiezen onbewust en instinctief voor voedsel dat de oermens in barre omstandigheden goed kon gebruiken, maar dat voor de moderne mens veel te veel en te vet is.

Dat zal gezondheidswetenschapper en organisatiepsycholoog Reint Jan Renes van de Wageningen Universiteit woensdag uitleggen op de opening van het Food4You-festival, dat tot en met 11 oktober wordt gehouden in de Gelderse Vallei.

Het festival staat dit jaar in het teken van oervoedsel en cybersnacks. Volgens Renes weet de moderne 'homo economicus' precies wat goed voor hem is, maar speelt zijn evolutionaire oorsprong hem onbewust vaak parten.

Algenburgers

Renes is een van de vele wetenschappers die tijdens het Food4You--festival ingaat op de vraag of het menselijk lichaam al is aangepast aan modern eten. Gaan we algenburgers eten of vega-biefstukken gemaakt uit lupine? Wordt de insectenlolly een succesvolle snack of blijven we kiezen voor friet en kroketten?

Dergelijke vragen komen aan de orde, terwijl het publiek futuristische hapjes ook kan proeven. ''Het festival is de kraamkamer van nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het gebied van voeding'', aldus een woordvoerder van de Wageningse universiteit.

Ontbijtdrankje

Treinreizigers van Ede naar Amersfoort krijgen tijdens een festival een nieuw ontbijtdrankje aangeboden. Ondertussen trekt een karavaan van workshops, proeverijen en exposities door het gebied, die op zaterdag eindigt in Wageningen, waar de publieksdag van het festival plaatsheeft. Hier bewijzen onderzoekers onder meer dat mensen denken dat producten van smaak veranderen als alleen de verpakking verandert.

Barneveld staat zaterdag in het teken van de Wereldeidagen, een fenomeen rondom het ei waar Nederland voor het eerst aan meedoet. De landelijke pluimveesector houdt een open dag, terwijl in de kippenhoofdstad van Nederland ook een 'ei-corso' te zien is.