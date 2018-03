Afrikaanse sneeuwmuts smelt ook door natuur

Voormalig Amerikaans vicepresident en klimaatprofeet Al Gore gebruikte de Afrikaanse smeltende ijskap als bewijs dat broeikasgassen de aarde opwarmen.

De Nederlandse wetenschapper Jaap Sinninghe Damsté heeft dat weerlegd in het toonaangevende tijdschrift Nature.

Dat meldde de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO donderdag.

Moleculair paleontoloog Sinninghe Damsté bestudeerde een boorkern uit het kratermeer Challa in Kenia, op de flank van de Kilimanjaro.

Zware moessonregens

De onderzoeker kwam er samen met Europese collega's achter dat de Kilimanjaro wisselend onderhevig was aan perioden met zware moessonregens en extreme droogte. IJs en sneeuw verdwenen van de top in de droge tijden en keerden terug in de zeer natte tijd.

Niet alleen de klimaatvariaties, maar ook de ligging van de Afrikaanse berg ten opzichte van de evenaar speelt een rol.

Waggelende beweging

''Doordat de aardas een waggelende beweging maakt, krijgt elk gebied niet altijd dezelfde hoeveelheid zonnestraling. Juist rond de evenaar is variatie in straling erg groot, en dat is weer van invloed op de intensiteit van de moessonregens'', aldus Sinninghe Damsté.

Equatoriaal Oost-Afrika heeft daardoor veel vaker te maken met afwisselende zeer droge en zeer natte periodes.

Volgens de onderzoeker heeft het gebied waar de Kilimanjaro nu te maken met een aflopende droge periode waardoor de ijskap die de sneeuw bedekt de afgelopen tijd flink is gesmolten.