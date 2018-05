Oudste menselijke dna in Nederland is 3300 jaar oud (video)

Foto: NU.nl/Alwin Sitton l Wetenschappers maken gezichtsreconstructie

Drie spelende jongens ontdekten zeventien jaar geleden botten van het skelet in recreatieplas De Krabbeplas bij Vlaardingen. DNA-onderzoekers hebben in twee kiezen van de Krabbeplasman de goed bewaarde oude celkern gevonden.

Proefonderzoek had al aangetoond dat in de oude kiezen DNA-materiaal was achtergebleven. Dat is nu definitief vastgesteld.

Reconstructie

Van de ongeveer 43-jarige man is een gezichtsreconstructie gemaakt. De man leefde omstreeks 1300 voor Christus in de bronstijd. Hij is de oudste 'Vlaardinger' van wie de stoffelijke resten bewaard zijn gebleven. Maja d'Hollosy gaf de Krabbeplasman een gezicht tot aan zijn rimpels toe.

Haardracht

Het gereconstrueerde ietwat verweerde gezicht lijkt oud voor zijn geschatte leeftijd. "Maar de mensen hadden toen een zwaar leven en leefden veel buiten. Hij zal dus zeker een verweerd gezicht hebben gehad", aldus d'Hollosy.

"Naar de kleur van zijn ogen en zijn haardracht kan zij slechts gissen. De Romeinen hebben het in de literatuur over mensen met lichte ogen en wilde haardossen. Dus dat heb ik hem maar gegeven", zegt de fysisch-antropologe.

Zijn gezicht is op dezelfde manier gereconstrueerd als het Meisje van Nulde en het Maasmeisje. D'Hollosy vertelt dat de reconstructie van zo'n oude schedel meer werk is, omdat er minder forensische details bekend zijn. Het is voor het eerst dat in Nederland een gezichtsreconstructie is gemaakt van een persoon uit de bronstijd (2000 tot 800 voor Christus).

Oer-Vlaardinger

Vlaardingen laat nog meer hoofden van enkele 'oer-Vlaardingers' namaken. Het gaat om hoofden van mensen die duizend jaar geleden zijn overleden. De hoofden zijn onderdeel van het DNA-project dat vooral bekend is geworden als de 'zoektocht naar de Oer-Vlaardinger'.

Van de mensen dit tussen 1000 en 1050 in Vlaardingen zijn begraven worden de nakomelingen gezocht. In 2006 zijn uit de duizend jaar oude skeletten, kiezen getrokken en van 88 nakomelingen van 'oude' Vlaardingse families is wangslijm afgenomen voor het DNA-onderzoek. Op 6 juli worden de resulaten bekendgemaakt.