'Baanbrekend' bloedonderzoek in Denemarken

Van de groepen A, B en AB kan groep O worden gemaakt, de categorie die veilig kan worden gebruikt bij iedere patiënt.

Volgens de Britse omroep BBC maakten de wetenschappers gebruik van enzymen. De vinding kan in sommige landen een oplossing zijn voor het chronische tekort aan bruikbaar donorbloed. In Nederland is geen tekort aan donorbloed.

Proeven

Het onderzoek van de universiteit van Kopenhagen is beschreven in de jongste editie van het wetenschappelijke blad Nature Biotechnology. De onderzoekers hebben wel aangetekend dat er meer proeven met mensen nodig zijn voordat de methode grootschalig kan worden gebruikt.

Sprong

Volgens Cees van der Poel, secretaris medische zaken van Sanquin Bloedvoorziening, is sprake van een belangrijke sprong in het onderzoek. Wel denkt hij dat het nog vijf of tien jaar kan duren voordat de methode kan worden uitgevoerd.

Van der Poel sluit niet uit dat het uiteindelijk tot niets leidt. "Mogelijk kun je niet ongestraft eiwitten van de rode bloedcellen gaan afknippen."

Bloedgroep

Bloedgroepen zijn eiwitten die zich aan de buitenkant van de rode bloedcellen bevinden. Verschil in eiwit betekent verschil in bloedgroep. Er bestaan meer dan 200 soorten bloedgroepen. De meest bekende is de 'gewone' bloedgroep: A, B, AB of O (spreek uit nul).

0+ en A+ zijn met 38 en 34 procent de meest voorkomende bloedgroepen.