Wetenschappers in Japan hebben een robotvinger ontwikkeld die gehuld is in een stuk levende huid van een mens. Volgens The Guardian is het een "licht bezwete" robotvinger. De vinger is in staat zichzelf net als de huid van een mens te genezen.

De robotvinger is volgens de ontwikkelaars een nieuwe stap in de richting van mensachtige robots. De vinger wordt gezien als een indrukwekkende technische prestatie die de grens tussen levend vlees en machines doet vervagen, schrijft The Guardian.

Desalniettemin wisten de wetenschappers niet zeker of mensen de levensechte anatomie zullen omarmen of dat ze erdoor afgeschrikt worden.

"We zijn verrast hoe goed het huidweefsel om het oppervlak van de robot past", aldus projectleider Shoji Takeuchi. "Maar het werk is slechts de eerste stap naar het realiseren van robots met een levende huid."

Een voordeel van levensechte robots is volgens de wetenschappers dat ze betere interactie met mensen zouden kunnen hebben dan robots die niet op mensen lijken. Dat kan handig zijn voor robots in de zorgsector of in de dienstverlening. Volgens Takeuchi dragen dit soort doorbraken bij aan de "relatie tussen mensen en robots".

Huid moet kunstmatig vochtig gehouden worden

De wetenschappers stelden het huidweefsel samen met collageen (een lijmvormend eiwit) en menselijke cellen die helpen bij het herstellen van de huid. Deze samenstelling werd om de robotvinger geplaatst. Boven op dit oppervlak werd een volgende laag cellen geplakt, die ook bij mensenhuid de buitenste laag vormt.

Bij het buigen van de vinger ontstonden vanzelf natuurlijke rimpels op de knokkels. En wanneer de huid beschadigd raakte, kon de nagemaakte huid zich met behulp van wat verband genezen zoals echte mensenhuid dat ook kan.

Desalniettemin zijn er nog verbeterpunten te behalen voor de wetenschappers. De namaakhuid is een stuk zwakker dan mensenhuid. Ook moet de huid kunstmatig vochtig gehouden worden, omdat de cellen uitsterven als ze uitgedroogd raken.