Fossielenjagers hebben op het Britse eiland Isle of Wight botten gevonden van een zogeheten spinosaurus. De vondst wijst erop dat het dier van neus tot staart mogelijk 10 meter lang was. Dat schrijven Britse media, waaronder The Guardian, donderdag.

De spinosaurus zou daarmee de grootste vleesetende dinosaurus kunnen zijn die ooit in Europa is gevonden.

Fossielenjagers vonden de botten op het Isle of Wight, nabij de zuidelijke stad Portsmouth. Het gaat om wervels, delen van het bekken en botten van ledematen van de spinosaurus.

"Op basis van de botten die we hebben gevonden, is dit dier mogelijk de grootste vleesetende dinosaurus die ooit gevonden is in Europa", zegt een wetenschapper van de Universiteit van Southampton tegen The Guardian.

De recente vondst is nog te klein om te zeggen of het om een nieuwe soort spinosaurus gaat. Vorig jaar werden er nog twee nieuwe soorten gevonden door de Universiteit van Southampton.

Spinosaurussen leefden 125 miljoen jaar geleden op het land, maar in de buurt van het water. De dinosaurus liep op twee poten, had een krokodilachtig gezicht en at voornamelijk vis.