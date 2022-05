Nederlandse onderzoekers hebben een nieuwe behandeling ontwikkeld voor pasgeboren baby's die hersenschade hebben opgelopen na een herseninfarct. Door het inbrengen van stamcellen met neusdruppels kan het beschadigde babybrein zichzelf weer herstellen, blijkt uit het onderzoek, dat in het medisch tijdschrift The Lancet is gepubliceerd.

Cora Nijboer is een van de onderzoekers die ontdekten hoe de neusdruppels binnen een paar uur bij de beschadigde plek in het brein komen. "Ze passeren een soort zeefbotje in de neus en worden vervolgens opgenomen in de bloedvaten van de hersenvliezen of het hersenvocht", legt ze uit.

Hoe de neusdruppels met stamcellen vervolgens aankomen op de juiste plek in het brein lijkt een kwestie van communicatie. Nijboer legt uit dat de beschadigde hersenen een soort noodsignalen afgeven, waardoor de stamcellen worden aangetrokken naar de juiste plek. Zij maken daar vervolgens "lokaal stofjes die het herstelmechanisme van de eigen hersenstamcellen activeren", aldus de neurowetenschapper.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over wetenschap

Voor het onderzoek kregen tien baby's na het vaststellen van een herseninfarct op een MRI-scan een dosis stamcellen toegediend via neusdruppels. Rond de leeftijd van drie maanden maakten de onderzoekers een tweede MRI-scan. Daarop zagen ze hoeveel restschade er nog was. De ontwikkeling van de baby's werd ook in de gaten gehouden op de polikliniek neonatologie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht.

De onderzoekers zagen "tekenen van de werkzaamheid van de behandeling." Voor stevigere conclusies is er een groter onderzoek nodig onder meer pasgeborenen, zegt hoogleraar Neonatologie Manon Benders van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, die ook bij het onderzoek betrokken was. Volgens Benders is het herstel van babyhersenen goed mogelijk, omdat de jonge breinen nog volop in ontwikkeling zijn.