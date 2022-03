Kalkgesteenten die in de steengroeves bij Maastricht zijn gevonden, blijken 72,9 tot 66 miljoen jaar oud te zijn. Dat hebben Belgische geologen samen met het Natuurhistorisch Museum Maastricht en Natuurmonumenten vastgesteld. Dit betekent dat de gesteenten stammen uit het laatste tijdperk van de dinosauriërs, toen de streek nog een zee was. Wetenschappers spreken van een doorbraak.

Eerder werd al gedacht dat de kalkstenen uit het laatste dinosaurustijdperk stammen, maar er zaten andere dierenresten in de gesteenten dan in vergelijkbare gesteenten met die leeftijd. Daarom was extra onderzoek nodig. Dat koolstofonderzoek leverde grafieken op waaruit blijkt dat de leeftijd inderdaad overeenkomt met zulke gesteenten in Denemarken en Italië.

De schaaldelen en skeletten van zeedieren hebben een pakket kalksteen van ongeveer 100 meter dik gevormd. Bij eerdere afgravingen werden bijzondere fossielen ontdekt, waaronder meerdere van de mosasaurus, die 18 meter lang kon worden.

In het Natuurhistorisch Museum Maastricht worden dergelijke fossielen bewaard. Volgens het museum is er de afgelopen 250 jaar al veel verzameld in verschillende regio's rondom Maastricht, zoals de voormalige ENCI-groeve en de Hallembayegroeve, maar het ontbrak nog aan een betrouwbare datering van alle vondsten. Nu is die er dus wel.

Geoloog Johan Vellekoop van de Vrije Universiteit Brussel spreekt van een doorbraak. "Dankzij dit onderzoek kunnen we meer leren over de ontwikkeling van het leven in de subtropische zeeën van Maastricht, miljoenen jaren geleden."