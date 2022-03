Buiten ons zonnestelsel zijn inmiddels meer dan vijfduizend zogeheten exoplaneten ontdekt. Die grens werd maandag gepasseerd, toen 65 nieuw gevonden planeten werden bevestigd en toegevoegd aan het overzicht van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

De eerste exoplaneet werd in 1992 gevonden. Inmiddels staat de teller op 5.005 bevestigde planeten rond andere sterren dan de zon. Sommige zijn klein en rotsachtig net als de aarde en andere exoplaneten zijn gasreuzen, veel groter dan Jupiter.

Er zijn ook planeten die om twee sterren heen draaien. Daarnaast zijn er duizenden potentiële planeten. Wetenschappers hebben signalen opgepikt en vermoeden dat die exoplaneten bestaan, maar het definitieve en onomstotelijke bewijs is er nog niet.

Het werkelijke aantal planeten in het heelal zal nog veel groter zijn. Alleen in onze Melkweg zijn al minstens 100 miljard sterren en er zijn honderden miljarden stelsels zoals de Melkweg. Al die sterren in al die stelsels kunnen planeten bij zich hebben.

Ons zonnestelsel telt acht planeten: Mercurius, Venus, de aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus.