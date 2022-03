Met zijn immense afmetingen, dolkachtige tanden en scherpe klauwen was de tyrannosaurus rex een angstaanjagend roofdier dat ooit Noord-Amerika terroriseerde. Onderzoekers denken nu dat er misschien drie soorten tyrannosaurus rexen waren, bericht The Guardian.

Deskundigen die overblijfselen bestuderen waarvan gedacht wordt dat ze van T rex zijn, denken dat hun variatie geen bewijs is van één soort, maar van drie.

Hun bevindingen kunnen meerdere gevolgen hebben, meent Gregory Paul, niet alleen de hoofdauteur van het onderzoek, maar ook dinosaurusspecialist in de film Jurassic Park.

Deskundigen hebben tot nu toe de groei van de T rex bestudeerd met behulp van overblijfselen uit verschillende gesteentelagen, zegt Paul. "Het is misschien geen goed idee om het zo te doen, omdat je misschien [naar] verschillende soorten kijkt", zei hij.

Meer dan één soort heeft zich ontwikkeld

Het team zegt dat het te verwachten is dat meer dan één tyrannosaurus-soort zich heeft ontwikkeld in hun miljoen of meer jaren op aarde, zoals ook het geval was voor andere dinosaurussen die in dezelfde tijd leefden, zoals de triceratops.

In het tijdschrift Evolutionary Biology schrijven Paul en collega's hoe eerder werk heeft aangetoond dat gefossiliseerde botten van een T rex zijn. Ze variëren qua stevige bouw of "robuustheid", en ook de tanden verschillen: er waren dieren met één paar tanden die op snijtanden leken, maar er waren er ook met twee paar van dat soort tanden.

Paul en collega's bestudeerden in totaal 37 monsters die van een T rex afkomstig zouden zijn. Zij en keken vooral naar de lengte en omtrek van de dijbeenderen, die bij ongeveer tweederde van de monsters beschikbaar waren, om hun robuustheid te beoordelen.

Verschil heeft niets te maken met het formaat of het geslacht van de T Rex.

Het team zegt dat vastgestelde verschillen in de stevigheid van de dijbeenderen waarschijnlijk niet te wijten zijn aan individuele variatie. Zo verschilde die stevigheid in één monster meer dan van alle andere monsters over een evolutieperiode van 10 miljoen jaar, zegt Paul. "Je kunt daar niet aan voorbijgaan."

Het team zegt dat het verschil niets te maken heeft totale grootte van het monster of met de leeftijd waarop het dier stierf. Ook het geslacht van de T Rex zou er niets mee te maken hebben gehad.

Het team denkt dat de monsters uit de onderste lagen mogelijk afkomstig zijn van een soort zijn die later bekend werd als Tyrannosaurus imperator, of tiranthagedis keizer. De latere, meer gedrongen monsters, komen van Tyrannosaurus rex en de slank gebouwde monsters zijn van een derde soort die het team Tyrannosaurus regina, of tiranthagedis koningin, heeft genoemd.