De voormalig Leidse psycholoog Lorenza Colzato heeft in zeker vijftien wetenschappelijke publicaties fraude gepleegd, blijkt uit onderzoek van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van de universiteit. Al in 2019 kwamen de eerste signalen binnen dat de docent zou hebben gesjoemeld met beursaanvragen en auteursnamen, schrijft universiteitskrant Mare woensdag.

Twee onderzoeken van de Italiaanse docent werden toen teruggetrokken, nadat was gebleken dat ze bij proefpersonen bloed had laten afnemen zonder daarvoor toestemming te vragen. De zaak kwam aan het licht dankzij meerdere klokkenluiders.

De universiteit trok vervolgens aan de bel bij het CWI, die besloot verder onderzoek te doen naar de wetenschappelijke publicaties van Colzato. Ze werkte toen al niet meer bij de universiteit.

In totaal heeft Colzato 174 publicaties op haar naam staan. Daarvan zijn er 53 bekeken die na 2015 waren gepubliceerd en waarvoor gegevens waren verzameld in Leiden. Ouder werk van Colzato is niet onderzocht, omdat het "onevenredig veel moeite" kostte om de benodigde gegevens te verkrijgen.

Wetenschappelijke tijdschriften gevraagd onderzoeken terug te trekken

De commissie concludeert nu dat in zeker vijftien van die wetenschappelijke publicaties is gefraudeerd. Zo zou de onderzoeksopzet zijn veranderd, werden controlegroepen achteraf toegevoegd, experimenten verzonnen en werden data weggelaten zonder dit te vermelden.

Bij zeven van de vijftien publicaties zijn de wijzigingen "dermate ernstig" dat verschillende wetenschappelijke tijdschriften die de publicaties publiceerden is gevraagd de onderzoeken terug te trekken. De conclusies die Colzato trok zijn volgens de commissie onjuist of er kan van worden aangenomen dat ze onjuist zijn.

De vijftien publicaties zijn vooralsnog niet teruggetrokken, meldt een woordvoerder van de Universiteit Leiden aan Omroep West. Dat komt doordat dit de verantwoordelijkheid is van de desbetreffende tijdschriften. "Het is aan de uitgevers om artikelen terug te trekken, niet aan ons."