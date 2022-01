Onder een grasveld nabij het Engelse dorp Northamptonshire is een Romeinse handelsdorp opgegraven, schrijft The Guardian dinsdag. De archeologische vondst lag slechts een halve meter onder de grond verscholen.

Volgens de Britse krant waren de toenmalige bewoners rijk. Zo werden onder meer veel sieraden en luxueus servies aangetroffen.

Het handelsdorp bestond uit een 10 meter brede weg, huizen, kleine bedrijven en ten minste vier waterputten. Zeker tachtig archeologen hebben er meer dan een jaar over gedaan om het complete dorp bloot te leggen.

The Guardian schrijft dat in het Engelse gebied vaker archeologische vondsten worden gedaan, maar vrijwel nooit van deze omvang. "Dit is zeker een van de meest indrukwekkende en bijzondere vondsten. Het vertelt ons veel over het leven van toen", zegt James West, de archeoloog die leiding gaf aan de opgravingen.

Volgens historici bestond het Engelse dorp aanvankelijk uit slechts dertig kleine woningen. Tijdens de Romeinse bezetting vond volgens West een flinke uitbreiding plaats. "Op het hoogtepunt hebben er zeker honderden mensen gewoond", aldus de archeoloog.