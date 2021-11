Ruimtetelescoop Hubble heeft dit jaar nieuwe foto's van het buitenste deel van het zonnestelsel gemaakt. NASA deelt donderdag foto's van reuzenplaneten Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus.

De Hubble werd in 1990 gelanceerd door NASA en is vernoemd naar de Amerikaanse astronoom Edwin Hubble. De telescoop draait sindsdien rondjes om de aarde en wordt gebruikt om in de ruimte scherpe foto's te maken.

Jupiter

De atmosfeer op Jupiter is erg veranderlijk. Op deze foto drukken volgens NASA nieuwe stormen (hier in het rood te zien) hun stempel. De atmosfeer op Jupiter is erg veranderlijk. Op deze foto drukken volgens NASA nieuwe stormen (hier in het rood te zien) hun stempel. Foto: NASA, ESA

Saturnus

De foto van Saturnus toont de extreme kleurveranderingen van de banden op het noordelijk halfrond. Daar was het toen de foto genomen werd vroege herfst. De foto van Saturnus toont de extreme kleurveranderingen van de banden op het noordelijk halfrond. Daar was het toen de foto genomen werd vroege herfst. Foto: NASA, ESA

Uranus

Het noordelijk halfrond van Uranus tijdens de lente. De toenemende ultraviolette straling, die door de zon wordt geabsorbeerd, lijkt ervoor te zorgen dat het poolgebied helderder van kleur wordt. Het noordelijk halfrond van Uranus tijdens de lente. De toenemende ultraviolette straling, die door de zon wordt geabsorbeerd, lijkt ervoor te zorgen dat het poolgebied helderder van kleur wordt. Foto: NASA, ESA

Neptunus